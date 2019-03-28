В НС Армении началось очередное заседание

В Национальном собрании РА началось очередное заседание. Как передает «Арменпресс», в повестке заседания доклад о ходе выполнения и результатах программы правительства. Уже зарегистрировавшиеся депутаты продолжат задавать главе правительства вопросы о ходе выполнения программы.