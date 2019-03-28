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В НС Армении началось очередное заседание


В Национальном собрании РА началось очередное заседание. Как передает «Арменпресс», в повестке заседания доклад о ходе выполнения и результатах программы правительства. Уже зарегистрировавшиеся депутаты продолжат задавать главе правительства вопросы о ходе выполнения программы.




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