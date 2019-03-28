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На дорогах Раздана и Гавара идет слабый снег


Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, по состоянию на в 09:30 28 ноября на дорогах Раздана и Гавара слабый снег.

Перевал Варденяц труднопроходим для легковых автомобилей, закрыт для грузовых и транспортных средств с прицепом.

Как передает «Арменпресс», в пресс-службе Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщают что остальные автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты. Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.




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