Парламент Британии в среду еще раз показал, что находится в тупике в отношении форм выхода страны из Евросоюза: депутаты отвергли все восемь вынесенных на обсуждение вариантов действий в отношении "брексита".

Варианты, предложенные самими депутатами, включали весь спектр возможных действий - от решительного и быстрого разрыва с ЕС до отмены "брексита" - и ни один из них не набрал даже относительного большинства. То есть, против каждого из вариантов проголосовало больше депутатов, чем за него.

Больше всего голосов собрали предложения о том, чтобы вынести любое соглашение с ЕС на референдум (268 голосов), о таможенном союзе с ЕС (264 голоса) и предложение оппозиционной Лейбористской партии о таможенном союзе и тесном сотрудничестве с ЕС на других направлениях (237 голосов),сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Также депутаты Палаты общин проголосовали за закрепление новых дат Brexit в британском законодательстве. Теперь Великобритания, как ранее договорились члены Евросоюза, выйдет из блока 12 апреля, если не проголосует до конца марта за один из вариантов, или 22 мая при достижении консенсуса.

Ранее Тереза Мэй объявила о готовности уйти в отставку досрочно, если парламент одобрит согласованную ее правительством с Брюсселем сделку по Brexit.