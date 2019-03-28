В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги, местами гололед
По состоянию на 09:00 28 марта на территории Армении есть труднопроходимые и закрытые автодороги.
Как передает «Арменпресс», по сообщению МЧС Армении, перевал Варденяц закрыт для грузовых автомобилей, труднопроходим для легковых. Труднопроходимы автодорога Сотк-Карвачар и межобщинные дороги сел Дзораглух, Ттуджур Арагацотнской области.
Согласно информации, полученной из Дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.
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