В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги, местами гололед

По состоянию на 09:00 28 марта на территории Армении есть труднопроходимые и закрытые автодороги.

Как передает «Арменпресс», по сообщению МЧС Армении, перевал Варденяц закрыт для грузовых автомобилей, труднопроходим для легковых. Труднопроходимы автодорога Сотк-Карвачар и межобщинные дороги сел Дзораглух, Ттуджур Арагацотнской области.

Согласно информации, полученной из Дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.