Европейские индексы - 27-03-19

МОСКВА, 28 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 27 марта:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.00% и составил 11419.04 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.12% и составил 5301.24 пункта, британский FTSE снизился на 0.03% и составил 7194.19 пункта, а российский RTSI снизился на 1.85% и составил 1207.23 пункта.