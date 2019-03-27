Правительство должно мобилизовать интеллектуальный потенциал вокруг решения существующих в стране проблем: состоялось открытие центра “Орбели”

Премьер-министр Никол Пашинян с президентом Армении Арменом Саркисяном присутствовал на церемонии открытия аналитико-исследовательского центра “Орбели”. Центр “Орбели” - это проект ГНКО “Центр по связям с общественностью и информации” при аппарате премьер-министра, который проводит исследования и аналитику в области экономики, региональных, внутри- и внешнеполитических развитий, безопасности, инфраструктуры, медиа и др.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян, приветствуя присутствующих, отметил: “По разным поводам я говорил, что решение стоящих перед Арменией проблем является задачей интеллектуальной сферы. Я имею в виду, что решение всех наших проблем имеют прежде всего интеллектуальные решения. Никто из нас не может физически присутствовать где-либо, если он сначала не был там мысленно, никто из нас не может совершить каких-либо действий, если сначала он не совершил эти действия мысленно, конечно, если мы хотим делать осознанные действия и хотим управлять своими действиями.

Конечно, задача любого правительства, института и, думаю, личности - осознавать свои действия и управлять ими. Именно поэтому мы приняли решение о создании такого аналитического центра, задача которого сформирована очень четко: центр должен расширять общее интеллектуальное поле и территорию, на которой действует правительство Армении, на которой действуют власти Армении.

Для нас важным приоритетом является сотрудничество с экспертным потенциалом Армении. Для нас очень важно навести мосты сотрудничества с другими подобными государственными и частными структурами. Мы отнюдь не считаем этот центр, который будет действовать в структуре аппарата премьер-министра, единственным источником интеллектуального продукта”.

Премьер-министр подчеркнул, что центр должен иметь мосты и механизмы сотрудничества с другими аналитическими центрами, в том числе частными.

“Власти страны должны мобилизовать интеллектуальный потенциал вокруг решения существующих в стране проблем. Это наш первый шаг на этом пути. Следующим шагом мы должны попытаться уточнить наши механизмы сотрудничества с другими аналитическими центрами, которые уже существуют или должны быть созданы. Мы вместе должны выполнить ту огромную интеллектуальную работу, спрос на которую существует у нас в нашей повестке”, - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр поздравил с открытием центра “Орбели” и пожелал успехов аналитикам и экспертам центра в их интеллектуальной деятельности. “Все, что на самом деле происходит вокруг нас, сначала происходит в наших мыслях, и поэтому наши мысли должны быть конструктивными, гибкими, мощными и способными преодолевать все препятствия. Я не сомневаюсь, что так и будет”, - сказал Никол Пашинян.

Во время мероприятия был представлен официальный сайт центра “Орбели”. Директор ГНКО “Центр по связям с общественностью и информации” при аппарате премьер-министра Ованес Мовсисян представил работу по созданию центра, перспективы развития и проекты центра.

“Думаю, что залогом прогресса любого государства является его человеческий и интеллектуальный ресурс, и мы попытаемся различными способами объединить и использовать этот интеллектуальный ресурс во благо развития государства. У нас есть долгосрочные планы развития, центр “Орбели” будет не только армянским, но и международным центром. Мы должны быть представлены на зарубежных площадках и тем самым сделать Армению более представительной в мире”, - сказал Ованес Мовсисян.