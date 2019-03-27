Кроме конвенционных регулирований иных препятствий для экстрадиции Нарека Саргсяна: генпрокурор

Все необходимые документы для выдачи племянника экс-президента Армении Сержа Саргсяна Нарека Саргсяна, находящегося под стражей в Чешской Республике, были переданы чешским правоохранительным органам. Об этом в беседе с «Арменпресс» заявил генеральный прокурор Артур Давтян.

По словам генерального прокурора, в деле нет никаких других препятствий или проблем, кроме конвенционных регулирований.

«Мы на стадии экстрадиции. Все необходимые по делу документы были представлены. Мы ждем ответа наших коллег», - сказал Давтян.