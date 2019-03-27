Правительство должно объединить интеллектуальный потенциал страны вокруг повестки решения проблем: Пашинян

Задача аналитико-исследовательского центра “Орбели” состоит в расширении интеллектуальной сферы, в которой работают правительство и власти Армении. Как сообщает «Арменпресс», об этом на торжественной церемонии открытия центра заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«По разным поводам я говорил, что решение стоящих перед Арменией проблем является вопросом интеллектуальной сферы. Я имею в виду, что решение всех наших проблем - это прежде всего интеллектуальная проблема. Никто из нас не может физически присутствовать где-либо, если он изначально не был там мысленно. Никто из нас не может сделать каких-либо действий, если изначально он не совершил эти действия в уме. Конечно, если мы хотим делать осознанные действия и хотим управлять своими действиями.

Это задача любого правительства и личности, института - осознавать и управлять своими действиями. Вот почему мы приняли решение о создании такого аналитического центра. И задача этого аналитического центра сформирована очень четко. Центр должен расширять интеллектуальное поле, территорию, на которой действуем мы - правительство Армении, власти Армении», - сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что сотрудничество с экспертным потенциалом Армении является важным приоритетом.

«Для нас очень важно сотрудничать с другими государственными и частными учреждениями для наведения мостов. И мы отнюдь не считает, что такой центр при аппарате правительства или ГНКО означает, что мы должны быть единственным источником интеллектуального продукта.

Власти страны, правительство должны мобилизовать интеллектуальный потенциал вокруг повестки решения проблем в стране. Это наш первый шаг на этом пути. Следующим шагом мы должны попытаться уточнить наши механизмы сотрудничества с другими аналитическими центрами», - сказал премьер, еще раз поздравив с открытием центра и пожелав успехов в предстоящей деятельности.