Президент Армении пообещал поделиться своим опытом со специалистами центра “Орбели”

Открытие аналитико-исследовательского центра “Орбели” - очень важная инициатива для Армении. Как сообщает Арменпресс, на церемонии открытия центра президент Республики Армения Армен Саркисян поздравил инициаторов мероприятия и пожелал им успехов в дальнейшей деятельности.

Президент Армении отметил, что готов сотрудничать со специалистами центра поделиться своим многолетним опытом работы в международной аналитической, консультативной сфере.

“На самом деле то, что мы называем тинк танком, является очень широким понятием, потому что оно включает в себя множество качеств - аналитические, консультативные, общественное мнение, научные исследования, образовательную работу и т.д.”, - сказал Армен Саркисян.

Он подчеркнул, что в XXI веке есть огромное количество тинк танков в разных сферах. “В Соединенных Штатах их более 200. В Индии и Китае их около 500, затем следуют Великобритания, Франция, Германия и так далее. Ясно одно: все такие структуры успешны и влиятельны, если придерживаются определенных принципов. Одним из них является преданность демократии. Второе и третье - это независимость и свобода мысли. Независимо от того, кто является основателем - государство, государственная структура, тинк танк может быть успешным, если сохраняется принцип независимости и свободы.

Я считаю, что это очень важная инициатива для Армении”, - сказал президент Армении.

Он считает, что центр “Орбели” будет успешным, если он будет независим от государства, хотя и создан государством.

“Я высоко ценю эту инициативу. Я желаю вам удачи. Надеюсь, что наше сотрудничество будет очень глубоким. Я хочу пригласить руководство и участников центра принять участие в очень интересном событии в Дилижане в начале июня в Армении - армянском варианте всемирно признанного форума, который называется Саммит идей. Я приглашаю аналитиков центра “Орбели прийти” и принять участие”, - сказал Армен Саркисян.