За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 56 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 26 и 27 марта сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 56 случаев преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 10 случаев кражи личного имущества, 8 угрозы убийства, 7 случаев причинения телесных повреждений, 6 случаев мошенничества, 4 случая обнаружения наркотиков, 3 случая побоев, по 2 случая разбойного нападения, присвоения или растраты, вымогательства, злоупотребления должностными полномочиями и подделки документов, по 1 случаю похищения человека, умышленного уничтожения имущества, взяточничества, контрабанды наркотиков, нарушение установленного порядка организации и проведения собраний, сбыта наркотиков, самоуправства и незаконного пересечения Государственной границы.

За данный период обнаружен 1 человек, находящийся в розыске, eщe 1 с явкой с повинной обратился в Полицию, зарегистрировано 3 случая добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 6 случаев кражи личного имуществ, по 1 случаю квартирной кражи и мошенничества.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 5 ДТП: 7 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.