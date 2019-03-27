В Казахстане потерпел крушение вертолет Минобороны страны

Вертолет Ми-8 по неустановленной причине упал и полностью сгорел в Кызылординской области Казахстана. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил официальный представитель комитета по ЧС республики Нурсултан Нурахметов.

Собеседник агентства отметил, что машина принадлежала Министерству обороны страны.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter написал, что экипаж вертолета погиб.

Глава государства поручил начать расследование и выразил соболезнования семьям погибших. Им окажут материальную помощь.

В пресс-службе Минобороны сообщили, что на борту, по предварительной информации, находились 13 человек.

"Количество и состояние потерпевших уточняется", — говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства.

Отмечается, что машина следовала в составе звена из четырех боевых вертолетов из города Актау (на западе Казахстана) в город Шымкент (на юге).

"Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений "Алтын жебе" в темное время и в сложных метеорологических условиях", — подчеркивается в сообщении.

На место крушения направлена комиссия, обстоятельства аварии выясняются.