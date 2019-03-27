Глава МИД Армении и председатель ПАСЕ подчеркнули важность продолжительности диалога между Арменией и СЕ

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 27 марта принял председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мари-Паскье, которая находится с официальным визитом в Армении.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, министр Мнацаканян приветствовал первый визит Лилиан Мари-Паскье в Армению после избрания председателем ПАСЕ. Глава МИД и председатель ПАСЕ вспомнили встречу в рамках рабочего визита министра иностранных дел в Совет Европы в ноябре 2018 года, выразив удовлетворение возможностью констатации результатов обсуждений в Ереване.

Двусторонне с удовлетворением было отмечено, что недавние контакты на высоком уровне и успешные и ожидаемые взаимные визиты свидетельствуют о продолжении активного и динамичного диалога между Арменией и Советом Европы и всеобъемлющей повестке дня.

Министр Мнацаканян подчеркнул роль Совета Европы в развитии и становлении демократии в Армении. Коснувшись последних внутриполитических событий в Армении, глава МИД подчеркнул приверженность правительства осуществлению реформ, основанных на широком мандате народа, в частности, в сфере эффективного управления, борьбы с коррупцией, а также судебной и социально-экономической отраслях.

Собеседники коснулись процесса сотрудничества Совета Европы с Арменией, обменялись мнениями по вопросам повестки Совета Европы.