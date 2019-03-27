Кристиан Тер-Степанян единогласно избран председателем Политического комитета МОФ

На заседании Постоянного комитета Франкофонии 26 марта генеральный секретарь Международной организации Франкофонии Луиз Мушикивабо в своей речи коснулась процесса выполнения решений Ереванского саммита в 2018 году и поблагодарила власти Армении за отличную организацию.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, на заседании выступил личный представитель премьер-министра Республики Армения, посол Кристиан Тер-Степанян и поздравил Луиз Мушикивабо с избранием на пост генерального секретаря МОФ, пожелав ей успехов в выполнении миссии. Посол Тер-Степанян представил инициативы председательства Армении на саммите МОФ по выполнению обязательств, изложенных в декларации и резолюциях, принятых на саммите в Ереване.

Постоянный совет Франкофонии единогласно избрал личного представителя премьер-министра Республики Армения, посла Кристиана Тер-Степаняна председателем Политического комитета МОФ.