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Президент Армении принял председателя ПАСЕ


Президент Армении Армен Саркисян принял председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мари-Паскье.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Лилиан Мари-Паскье отметила, что в ПАСЕ внимательно следили за изменениями, которые произошли в Армении за последний год. Говоря о парламентских выборах в нашей стране, председатель ПАСЕ подчеркнула важность проведения этих выборов с точки зрения укрепления демократии в стране.

Отметив, что укрепление демократии и институциональное развитие являются непрерывным процессом, президент Саркисян сказал, что процессы в нашей стране направлены на последовательное укрепление демократии и демократических институтов.




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