Арарат Мирзоян принял прибывшую в Армению с официальным визитом председателя ПАСЕ

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян 27 марта принял находящуюся в Армении с официальным визитом Председателя ПАСЕ Лилиан Мари Паскье. Во встрече председателей в расширенном составе участвовали также председатели постоянных комиссий, представители делегации в ПАСЕ и фракций НС, а также Постоянный представитель РА в Совете Европы (СЕ) посол П.Ованнисян, руководитель офиса СЕ в Ереване Н.Вутова.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, приветствуя гостей, спикер парламента подчеркнул важность сотрудничества с СЕ и его институтами и их содействия процессам демократических реформ и достижений в Армении.

А.Мирзоян, говоря о прошлогодней ненасильственной, бархатной революции в Армении, констатировал: “Демократия, права и свободы человека, прозрачность, борьба с коррупцией для нас не просто слова, а основополагающие ценности”. По словам Председателя НС, они были обобщены состоявшимися 9 декабря прошлого года внеочередными парламентскими выборами. Глава законодательного органа поблагодарил ПАСЕ за проведение на выборах наблюдательной миссии, подчеркнув важность озвученных содокладчиками мониторинга ПАСЕ беспристрастных оценок.

Обратившись к борьбе с насилием и проблемам равноправия, спикер НС подтвердил позицию Армении, отметив, что наша страна последовательно будет бороться за обеспечение гарантий и защиты прав и основных свобод человека.

Председатель ПАСЕ, поблагодарив за теплый прием, подтвердила содействие ПАСЕ в осуществлении демократических реформ и укреплении демократии в Армении. Лилиан Мари Паскье, оценив совершенную в Армении ненасильственную революцию, отметила: “Мы полагаем, что после последних выборов вы пользуетесь поддержкой народа и вам предоставлена возможность реализовать все программы”.

В ходе встречи собеседники обратились к программам сотрудничества, процессу ратификации Стамбульской конвенции, признания Геноцида армян. А.Мирзоян выразил надежду, что ПАСЕ обратиться к этой трагедии. По его словам, нет сомнения в том, что лишь осуждением и признанием преступлений против человечества возможно предотвратить в дальнейшем повторение подобных злодеяний.

В завершение встречи Лилиан Мари Паскье внесла запись в Книгу почетных гостей НС.

Затем высокопоставленный гость в парламентском парке посадила вечнозеленую ель.