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Заседание СБ ООН по Голанским высотам состоится вечером 27 марта


Заседание Совета Безопасности ООН по поводу решения США признать Голанские высоты израильской территорией состоится в среду в 23:00 мск. Об этом сообщил журналистам постпред Франции при ООН Франсуа Делатр, председательствующий в СБ в марте,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"К нам обратилось постпредство Сирии с запросом на проведение внеочередного заседания, - сказал он. - Наше предложение (как председателя СБ - прим. ТАСС) провести его сегодня в открытом режиме вместо планировавшихся ранее закрытых консультаций".




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