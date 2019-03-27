Заседание СБ ООН по Голанским высотам состоится вечером 27 марта

Заседание Совета Безопасности ООН по поводу решения США признать Голанские высоты израильской территорией состоится в среду в 23:00 мск. Об этом сообщил журналистам постпред Франции при ООН Франсуа Делатр, председательствующий в СБ в марте,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"К нам обратилось постпредство Сирии с запросом на проведение внеочередного заседания, - сказал он. - Наше предложение (как председателя СБ - прим. ТАСС) провести его сегодня в открытом режиме вместо планировавшихся ранее закрытых консультаций".