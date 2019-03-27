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Комитет министров Совета Европы определил двух кандидатов на пост генсека вместо Ягланда


Два кандидата будут бороться за пост генсека Совета Европы на выборах, намеченных на июнь 2019 года. Об этом сообщил в среду официальный представитель Совета Европы Даниэль Хольтген,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Комитет министров Совета Европы сегодня передал в Парламентскую ассамблею две кандидатуры на пост генерального секретаря, выборы которого состоятся в июне: Марии Пейчинович-Бурич (Хорватия) и Дидье Рейндерса (Бельгия)", - написал он на своей странице в Twitter.

 

 




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