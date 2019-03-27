Очередное заседание правительства Армении состоится 29 марта
Очередное заседание правительства Армении состоится 29 марта, в 11:00. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.
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