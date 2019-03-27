В Эстонии приговоры в суде будет выносить компьютер

Эстония может стать первой страной в мире, где приговоры в суде будет выносить компьютер, снабженный функцией искусственного интеллекта (ИИ). Министерство юстиции республики планирует начать внедрение новой технологии уже в конце 2019 года.

Как рассказал американскому журналу Wired эстонский специалист по разработке технологий ИИ Отт Велсберг, Министерство юстиции республики ранее обратилось к нему с просьбой разработать такую программу, которая могла бы рассматривать споры по мелким судебным делам - на сумму до €7 тыс,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По идее авторов проекта, участники такого юридического спора могли бы загружать все относящиеся к делу документы на специально созданный сайт в интернете. Там их рассматривал бы электронный "судья" и выносил бы свой вердикт, который при необходимости можно обжаловать в суде вышестоящей инстанции. В тестовом режиме технология может быть опробована уже в конце этого года, после чего будет принято решение о ее внедрении.

"Некоторые люди беспокоятся, что, если мы сократим число гражданских служащих, качество обслуживания пострадает, - сказал Велсберг. - Но искусственный интеллект лишь поможет нам".