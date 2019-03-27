Парламент Арцаха принял заявление в связи с созданием группы дружбы "Арцах-Канада"
Национальное Собрания Республики Арцах приняло заявление в связи с созданием группы дружбы "Арцах-Канада". Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Арцаха, в заявлении говорится:
«С благодарностью принимая заявление депутатов Палаты общин Канады от 19 марта 2019 года о создании группы дружбы "Парламентские друзья народа Арцаха",
вновь подтверждая приверженность Республики Арцах установлению добрососедских отношений со всеми народами на основе уважения принципа равенства и самоопределения народов,
оценив готовность канадских законодателей развивать диалог и взаимные отношения, а также терпимость и уважение прав человека на Южном Кавказе,
в целях последовательного расширения связей с Канадой, особенно в области гуманитарного сотрудничества,
мы, нижеподписавшиеся депутаты Национального собрания Республики Арцах, представляя все фракции парламента, заявляем о создании группы дружбы «Арцах - Канада» в Национальном собрании Республики Арцах.
1.Рамела Дадаян- "Родина"
2.Арарат Оганджанян- "Родина"
3.Давид Мелкумян- "Демократия"
4.Рита Мнацаканян- "Дашнакцутюн"
5.Эдуард Агабекян- "Движение-88"
6.Айк Ханумян- "Возрождение"».