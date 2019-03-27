Национальное Собрания Республики Арцах приняло заявление в связи с созданием группы дружбы "Арцах-Канада". Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Арцаха, в заявлении говорится:

«С благодарностью принимая заявление депутатов Палаты общин Канады от 19 марта 2019 года о создании группы дружбы "Парламентские друзья народа Арцаха",

вновь подтверждая приверженность Республики Арцах установлению добрососедских отношений со всеми народами на основе уважения принципа равенства и самоопределения народов,

оценив готовность канадских законодателей развивать диалог и взаимные отношения, а также терпимость и уважение прав человека на Южном Кавказе,

в целях последовательного расширения связей с Канадой, особенно в области гуманитарного сотрудничества,

мы, нижеподписавшиеся депутаты Национального собрания Республики Арцах, представляя все фракции парламента, заявляем о создании группы дружбы «Арцах - Канада» в Национальном собрании Республики Арцах.

1.Рамела Дадаян- "Родина"

2.Арарат Оганджанян- "Родина"

3.Давид Мелкумян- "Демократия"

4.Рита Мнацаканян- "Дашнакцутюн"

5.Эдуард Агабекян- "Движение-88"

6.Айк Ханумян- "Возрождение"».