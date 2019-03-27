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ЕС продлил на полгода мандат операции по спасению мигрантов


Евросоюз решил продлить на полгода мандат операции сообщества по патрулированию Средиземного моря и спасению терпящих бедствие судов с мигрантами. Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

"Вы в курсе, что до сих пор не было найдено решение. Поэтому страны решили продлить мандат на шесть месяцев, пока будет приниматься решение", - сказала она,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

 

 




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