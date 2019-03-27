Директор СНБ принял новоназначенного посла США

Директор Службы национальной безопасности Республики Армения Артур Ванецян 27 марта принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Армении госпожу Линн Трейси.

Как сообщили Арменпресс в пресс-центре СНБ Республики Армения, Ванецян поздравил посла с вступлением в должность и выразил надежду, что армяно-американское сотрудничество в сфере безопасности станет более активным и будут зафиксированы новые достижения.

В своем выступлении директор СНБ подчеркнул важность совместной борьбы против международных террористических групп, киберпреступности, незаконного оборота наркотиков, оружия массового уничтожения и радиоактивных материалов, нелегальной миграции, отмывания денег и других преступлений.

Выразив благодарность за прием, посол США Линн Трейси сказала, что американской стороне было важно встретиться с директором СНБ и обсудить, как Соединенные Штаты и Армения могут сотрудничать в борьбе с коррупцией и другими глобальными вызовами.

В завершение встречи стороны наметили направления сотрудничества и выразили надежду, что встреча придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству.