Армения и Грузия обсуждают широкий круг вопросов и придают важность региональным программам: Пашинян

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подробно рассказал о начале строительства важной для джавахкских армян автомагистрали Ниноцминда-Бавра, однако подчеркнул, что в настоящее время Армения и Грузия обсуждают более широкий круг вопросов, касающихся реализации региональных программ. Как сообщает Арменпресс, отвечая на вопрос депутата от фракции «Мой шаг» Ширака Торосяна Пашинян напомнил, что этот вопрос обсуждался и с бывшим, и с действующим премьер-министром Грузии.

«Согласно последней информации, процесс находится на стадии тендера, в результате которого начнется строительство дороги. Но сейчас мы обсуждаем более широкий круг вопросов, потому что считаем важным осуществление региональных программ. И в этом контексте нас интересует не только участок Ниноцминда-Бавра, но и участок Батуми-Бавра, поскольку в этом случае наш проект Север-Юг уже на 100% входит в эту логику. В этом случае предложенная нами логика заключается в том, что мы сможем подойти к вопросу в логике линии Батуми-Бандар-Аббас», - сказал премьер-министр.

Премьер-министр добавил, что Армении и Грузии удается сохранять двусторонние отношения за рамками геополитического влияния, но когда стороны обсуждают более широкие программы, присутствие геополитики становится более ощутимым.

«И вы знаете, с какими проблемами мы можем столкнуться, здесь нет секретов, знаете, какие геополитические особенности есть в регионе от Батуми до Бандар-Аббаса. Это такие проекты, которые невозможно осуществить в течение недели, поэтому мы должны всегда включать эту тему в нашу повестку дня, быть готовыми, по крайней мере, в логике расчетов, и когда международная ситуация будет более благоприятной, в чем мы убеждены, мы осуществим эту программу», - сказал премьер.

По его словам, на данный момент можно подумать о логике Батуми-Армения. «Если нам удастся реализовать этот проект, говорят, что от Батуми до Еревана будет примерно такое же расстояние, как от Тбилиси до Батуми. Я не знал об этом, я не проверял, но это будет очень выгодно и Армении, и Грузии. И я, и премьер-министр Грузии констатировали это, и мы обсудим эти вопросы в ходе наших будущих контактов», - заключил Пашинян.