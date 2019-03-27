Азиатские индексы - 27-03-19

ТОКИО, 27 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 27 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.23% и составил 21378.73 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.52% и составил 1609.49 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.85% и составил 3022.72 пункта, а HANG SENG вырос на 0.56% и составил 28728.25 пункта.