Азиатские индексы - 27-03-19
ТОКИО, 27 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 27 марта на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.23% и составил 21378.73 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.52% и составил 1609.49 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.85% и составил 3022.72 пункта, а HANG SENG вырос на 0.56% и составил 28728.25 пункта.
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