Из-за утечки аммиака в Германии пострадали не менее 14 человек

Не менее 14 человек пострадали в среду в результате утечки аммиака на ледовом стадионе в баварском городе Штраубинг в Германии, эвакуированы 118 учеников ближайшей школы и 130 местных жителей, сообщила телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk со ссылкой на местную полицию.

Ранее полиция сообщала о 60 пострадавших, но позднее скорректировала их число.

Сообщается, что пожарные проводят масштабную операцию на ледовом стадионе, среди них есть несколько пострадавших,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили в полиции, пострадавшие жаловались на раздражение глаз и дыхательных путей.

Сообщается, что утечка аммиака произошла утром в среду во время ремонтных работ на стадионе.