Британский парламент 1 апреля рассмотрит петицию об отмене Brexit

Парламент Великобритании намерен в понедельник, 1 апреля, рассмотреть петицию об отмене Brexit, сообщает в среду газета The Independent.

В комитете по петициям Палаты общин отмечают, что петиция, призывающая правительство отказаться от реализации "Статьи 50" для выхода Великобритании из состава Евросоюза, стала рекордной по числу собранных подписей среди всех петиций, опубликованных на сайте Палаты общин британского парламента и правительства,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Петиция об отмене Brexit по состоянию на вечер вторника собрала 5,85 млн подписей.

Также парламент в понедельник рассмотрит еще две петиции - о проведении нового референдума по Brexit (120 тыс. подписей) и об обязательном выходе Великобритании из ЕС вне зависимости от заключения сделки с Брюсселем (140 тыс. подписей).