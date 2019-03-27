Время в Ереване: 11:07:36,   27 Март

ЕС выделил еще €50 млн экстренной гуманитарной помощи Венесуэле


Евросоюз выделил дополнительные €50 млн экстренной гуманитарной помощи Венесуэле. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Еврокомиссии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Европейская комиссия приняла решение о выделении дополнительных €50 млн для оказания помощи наиболее нуждающимся гражданам Венесуэлы", - говорится в заявлении. С учетом этих денег общий объем гуманитарной помощи Венесуэле со стороны ЕС вырос до €117,6 млн с начала 2018 года. Эти деньги должны пойти на улучшение питания населения, его доступа к питьевой воде, санитарным услугам, а также проекты в сфере детского образования.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации