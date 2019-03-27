ЕС выделил еще €50 млн экстренной гуманитарной помощи Венесуэле

Евросоюз выделил дополнительные €50 млн экстренной гуманитарной помощи Венесуэле. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Еврокомиссии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Европейская комиссия приняла решение о выделении дополнительных €50 млн для оказания помощи наиболее нуждающимся гражданам Венесуэлы", - говорится в заявлении. С учетом этих денег общий объем гуманитарной помощи Венесуэле со стороны ЕС вырос до €117,6 млн с начала 2018 года. Эти деньги должны пойти на улучшение питания населения, его доступа к питьевой воде, санитарным услугам, а также проекты в сфере детского образования.