Компания Huawei представила свои первые "умные" очки, созданные совместно с корейским брендом Gentle Monster. Видео новинки было опубликовано в Twitter компании.

Как отмечает The Verge, очки оснащены стандартом IP67 для защиты от влаги и пыли. Они могут заряжаться по беспроводному соединению через чехол, в котором установлена батарея 2200 мА*ч, или через порт USB-C,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Релиз новинки запланирован на июнь-июль 2019 года. Цена очков пока не называется.