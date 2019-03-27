Премьер-министр Армении и председатель ПАСЕ обсудили перспективы углубления сотрудничества

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян сегодня в Национальном Собрании РА встретился с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори-Паскье.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр отметил, что Совет Европы и ПАСЕ являются важными партнерами для Армении в процессе развития демократии и укрепления гражданского общества. По словам Никола Пашиняна, политические изменения, начавшиеся в прошлом году, были связаны именно с этими процессами, в них не было какой-либо внешней вовлеченности, поскольку для народа Армении демократия - не внешнеполитическая ориентация, а внутренняя убежденность и система ценностей. «Правительство Армении имеет большую программу демократических реформ, в деле эффективной реализации которой, активное сотрудничество с европейскими структурами, в том числе с СЕ и ПАСЕ имеет важное значение», - сказал премьер-министр. И в этом контексте отметил важность предстоящего в апреле визита в Страсбург, в рамках которого, в ходе весенней сессии ПАСЕ, он выступит с речью.

Председатель ПАСЕ отметила, что рада встретиться с премьер-министром Армении и обсудить вопросы сотрудничества. По его словам, в ПАСЕ внимательно следили и следят за происходящими в Армении развитиями и приветствуют мирное, ненасильственное осуществление политических изменений. «Граждане Армении смогли достичь демократических изменений мирным путем, и это очень хорошее достижение для Армении», - сказала Лилиан Мори-Паскье. Она также коснулась результатов внеочередных парламентских выборов, отметив, что то что большинство граждан доверило свой голос возглавляемой премьер-министром РА политической силе, является большим содействием правительству для реализации повестки реформ. Лилиан Мори-Паскье заверила, что СЕ и ПАСЕ готовы содействовать Армении в этом процессе и отметила, что с любовью ждут премьер-министра Пашиняна через две недели в Страсбурге.

Собеседники обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества.

Премьер-министр Пашинян отметил, что для правительства приоритетом является усиление демократии, институциональное развитие, и в этом контексте в повестке дня последовательное усиление политических институтов, усиление и укрепление института юстиции, в том числе становление независимой судебной системы, укрепление свободы слова и т. д.

Председатель ПАСЕ приветствовала осуществление реформ по указанным премьер-министром направлениям и еще раз отметила, что СЕ и ПАСЕ готовы содействовать правительству в этом деле, в том числе и в сотрудничестве с Арменией в рамках программы действий в 2019-2022 гг.

Поблагодарив председателя ПАСЕ за готовность, Никол Пашинян отметил, что Армения является полноценным членом СЕ и ПАСЕ и заинтересована в развитии сотрудничества с европейскими структурами в направлении повышения уровня демократии в нашей стране, так как граждане Армении заслужили это право, и правительство приложит максимум усилий для обеспечения его наилучшим образом.