Партия правящей коалиции Алжира призвала Бутефлику уйти в отставку

Партия правящей коалиции Алжира "Национальное демократическое собрание" призвала президента страны Абдельазиза Бутефлику уйти в отставку по состоянию здоровья, говорится в заявлении политического объединения.

"Национальное демократическое собрание рекомендует президенту подать в отставку… для облегчения начала в стране переходного периода в соответствии с конституцией", - отмечается в документе.

Партия "Национальное демократическое собрание" является второй по значимости в правящей коалиции наряду с "Фронтом национального освобождения". Обе партии в марте поддержали выдвижение 82-летнего Бутефлики на новый президентский срок,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Во вторник начальник генерального штаба вооруженных сил Алжира Ахмед Гаид Салех призвал задействовать статью 102 конституции, которая предусматривает объявление должности президента вакантной в случае, если он не в состоянии выполнять свои функции по состоянию здоровья.

Согласно конституции, факт недееспособности президента сначала должен подтвердить Конституционный совет, а затем парламент.