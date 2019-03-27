Туск выступил за максимальную отсрочку Brexit

Евросоюз не может предать интересы британцев, которые активно выступают за отмену решения о выходе из содружества, поэтому необходимо дать этой стране больше времени на то, чтобы определить дальнейшую стратегию. Об этом заявил в среду глава Евросовета Дональд Туск, выступая на заседании Европарламента в Страсбурге, которое транслировалось на сайте этого законодательного органа ЕС.

"Я заявил перед Европейским советом, что мы должны быть открыты продлению [Brexit] на длительный срок [до 22 мая], если Великобритания желает пересмотреть свою стратегию по Brexit", - сказал он, отметив, что у королевства есть время до 12 апреля, чтобы поддержать сделку по выходу страны из ЕС или отказаться от этого. Глава Евросовета отметил, что в случае расширенного продления сроков Brexit Великобритания должна будет принять участие в выборах в Европарламент, намеченных на конец мая,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Были те, кто говорили, что это будет вредно или неудобно некоторым из вас, - сказал Туск, обращаясь к евродепутатам. - Позвольте, я скажу прямо - подобное мышление недопустимо. Нельзя предать 6 млн человек, которые подписали петицию об отзыве статьи 50 и 1 млн человек, которые прошли маршем, призвав к народному голосованию и все увеличивающееся большинство людей, которые хотят оставить Великобританию в ЕС. Они могут считать, что [их интересы] недостаточно представлены в британском парламенте, но они должны чувствовать, что вы их представляете здесь, поскольку они - европейцы".