Председатель ПАСЕ Лилиан Мари Паскье посетила Мемориал жертв Геноцида армян

Председатель ПАСЕ Лилиан Мари Паскье в сопровождении председателя Постоянной комиссии НС по внешним связям Рубена Рубиняна 27 марта посетила мемориал в Цицернакаберде.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, высокий гость возложила цветы к Вечному огню, почтила память Св.Мучеников Геноцида армян.

Лилиан Мари Паскье побывала также в Музее-институте Геноцида армян, ознакомилась с экспозицией, внесла запись в Книгу памяти.

Председатель ПАСЕ отметила, что сегодня еще осуществляются геноциды и следует бороться против ненависти, ксенофобии и дискриминации. “Они приводят к преступлениям и направлены против прав, достоинства человека”, - подчеркнула Лилиан Мари Паскье.