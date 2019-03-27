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Президент Арцаха принял участие в торжественном мероприятии по предоставлению финансового содействия многодетным семьям


В Степанакертском дворце культуры и молодежи президент Республики Арцах Бако Саакян 27 марта принял участие в торжественном мероприятии по предоставлению финансового содействия многодетным семьям Арцаха со стороны благотворителя Самвела Карапетяна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, Бако Саакян отметил важность осуществляемой на протяжении нескольких лет инициативы в плане улучшения социального положения молодых семей и стимулирования многодетности в республике.

Бако Саакян выразил признательность Самвелу Карапетяну за реализацию этой программы и особое отношение к Арцаху.




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