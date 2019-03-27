Армения попытается предложить собственную продукцию на рынке оружия

Армения проведет испытания имеющихся в сфере военной промышленности разработок и, убедившись в их боеспособности, наладит их серийное производство. Оно должен быть направлено на экспорт.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, представляя доклад о выполнении и результатах программы правительства.

Депутат фракции «Мой шаг» Андраник Кочарян задал вопрос, какие работы велись в военной промышленности.

«Военно-промышленный комплекс - одна из тех сфер, в которой мы с большим трудом тратим или не можем потратить выделенные на исследовательскую работу небольшие суммы. Оказалось, что для того, чтобы потратить эти деньги, нужны определенные инфраструктуры, и в первую очередь профессиональные способности. И у нас есть эта проблема.

Наша политика заключается в том, что мы должны предоставить серьезное финансирование военной промышленности, чтобы сдвинуть ее с места. Сегодня у нас есть некоторые успехи, у нас есть некоторые разработки, которые в результате могут стать очень серьезным серийным производством. Но сейчас ,на данном этапе наша задача провести экспертизу этих разработок, убедиться в их боеспособности, и когда мы убедимся в их боеспособности, начнем их серийное производство», - сказал Пашинян.

Он отметил, что при запуске серийного производства необходимо учитывать, что оно не будет создаваться только для удовлетворения армянского рынка. Оно должен быть направлен на экспорт. «Рынок оружия в мире очень большой, и мы должны попытаться сделать там свое предложение», - отметил премьер-министр.

Пашинян отметил, что одной из важных целей реализации структурных изменений правительства является изменение всей философии и логики военно-промышленного комплекса. «Например, если мы производим вид оружия, который уже давно выпускается в других местах, то, честно говоря, я не считаю это военно-промышленным комплексом. По нашему представлению, военно-промышленный комплекс должен быть основан на новых технологиях. Нужно создать что-то новое», - сказал премьер-министр и подчеркнул, что Армения должна иметь собственные идеи и реализовать их.

По заверению Пашиняна, это стратегическое направление.