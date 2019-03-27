Ева Грин выступила против участия животных в цирковых представлениях

Исполнительница одной из главных ролей в новом фильме Тима Бертона "Дамбо" Ева Грин считает, что в цирковых представлениях не должны участвовать животные. Как передает Арменпресс, об этом она сообщила в интервью ТАСС.

"Мне нравится, что наш фильм стоит на стороне цирка, который обходится без животных. Мне кажется, что в наших цирках должны быть только люди. Взять, к примеру, Cirque du Soleil, это же прекрасно, это же настоящая магия. Мы все хотим, чтобы животные были счастливы, а не страдали", - подчеркнула актриса. В новой ленте Грин исполнила роль воздушного акробата в цирке.

Фильм "Дамбо", режиссера Тима Бертона, рассказывает о судьбе слоненка, обладающего способностью летать, взмахивая ушами. Владелец цирка Макс Медичи (его сыграл Дэнни Де Вито) назначает опекунами новорожденного слоненка двух детей (эти роли достались Нико Паркеру и Финли Хоббинс). Однако слоненком-уникумом заинтересовался предприниматель Вандервере (его играет Майкл Китон) и попытался использовать его в собственном шоу.

Движение зоозащитников неоднократно выступало против использования животных в цирках.