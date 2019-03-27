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ЕрГМУ совместными учебными инициативами и с лучшим опытом продолжает сотрудничество с НАТО


Ереванский государственный медицинский университет сегодня принимал группу экспертов НАТО.

Цель визита заключалась в оценке работы военно-медицинского факультета в рамках программы развития оборонного образования НАТО (DEEP) для обозначения программ сотрудничества на 2019 год.

Как сообщили «Арменпресс» в Ереванском государственном медицинском университете, ректор ЕГМУ Армен Мурадян представил экспертам направления деятельности медицинского университета, отметив, что вуз готов к сотрудничеству по всем направлениям.

В ходе встречи эксперты осмотрели военно-медицинский факультет, ознакомились с учебными программами и работой с курсантами. Они отметили, что планируют продолжить сотрудничество с ЕГМУ, в рамках которого будет проведен отбор и переподготовка преподавательского состава, обновление учебных программ, применение новых методов в процессе обучения, а также большое внимание будет уделено дистанционному образованию.

Отметим, что программа развития оборонного образования НАТО (DEEP) реализуется совместно с Министерством обороны Армении.




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