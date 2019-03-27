Глава Еврокомиссии сравнил позицию Великобритании по Brexit с загадкой Сфинкса

Загадка Сфинкса - это открытая книга по сравнению с позицией Великобритании по выходу из Евросоюза (Brexit). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая в среду на сессии Европарламента в Страсбурге. Его выступление транслировала пресс-служба ЕП.

Отчитываясь перед депутатами об итогах саммита ЕС 21-22 марта, на котором главы государств сообщества разрешили Лондону отложить Brexit, он заявил: "Если я сравню Великобританию со Сфинксом, то загадка Сфинкса покажется открытой книгой. Посмотрим, что скажет этот Сфинкс на следующей неделе".

Саммит ЕС постановил отложить Brexit до 22 мая, при условии, что парламент Великобритании до 12 апреля одобрит соглашение с Брюсселем об упорядоченном выходе. Если этого не произойдет, то к 12 апреля Лондон должен сформулировать свою позицию по выходу из ЕС: или Соединенное Королевство выходит без соглашения, или просит длительную отсрочку для поиска новых путей урегулирования кризиса, участвуя в выборах в Европарламент 23-26 мая, или готовится к проведению повторного референдума по Brexit.