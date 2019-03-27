Работа инспекционных органов будет предсказуемой для бизнеса: Айк Айвазян представляет подробности

В Армении не будут проводиться проверки инспекционных органов как самоцель, для бизнеса процесс будет предсказуемым. Об этом на пресс-конференции в зале «Арменпресс» сказал руководитель Офиса по координации работ инспекционных органов аппарата премьер-министра Армении Айк Айвазян.

«В 2019 году нам предстоит многое сделать по ряду направлений. Речь идет о разработке законодательства в сфере контроля над шестью инспекционными органами. В основном с нуля должны быть разработаны законопроекты. Кроме того, мы внедрим систему, которая позволит оценивать работу инспекционных органов. Мы также разработаем правовые акты, направленные на оздоровление системы управления инспекционными органами», - сказал Айк Айвазян. В результате намеченной работы повысится эффективность деятельности инспекционных органов. Предпринимаемые шаги направлены на создание более предсказуемую среду для бизнеса. Вместо 21 контрольного органа сегодня действуют 6 инспекционных. Это инспекционный орган градостроительства, технической и пожарной безопасности, инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов, инспекционный орган по надзору за рынком, инспекционный орган по образованию, инспекционный орган по охране природы и недрам, инспекционный орган по здравоохранению и работе. «На данный момент могу сказать, что внедрены все инструменты для оценки эффективности инспекционных органов. Раньше их не существовало. Работа инспекционных органов стала прозрачной. Не будут проводиться проверки инспекционных органов как самоцель, что снизит коррупционный риск» - сказал он. Списки плановых проверок инспекционных органов будут публиковаться. Кроме того, Айвазян счел важными и контрольные листы, которые дадут бизнесу возможность в одном документе увидеть, какие нормы будут проверяться. Айк Айвазян также отметил, что с целью повышения эффективности работы планируется внедрение электронной системы для обмена информацией между государственными органами. В результате хозяйственнику не будет проблемы представления одной и той же информации различным административным органам. При наличии этой информации инспекционные органы эффективнее будут выполнять свои функции и лучше оценивать риски.