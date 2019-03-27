Число жертв наводнений в Иране возросло до 25

По меньшей мере 25 человек погибли из-за наводнений в ряде провинций Ирана, начавшихся на прошлой неделе. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на представителя иранского Красного полумесяца.

Во вторник глава Организации спасения и помощи иранского Красного полумесяца Мортеза Салими сообщил агентству ISNA о 23 жертвах наводнений в ряде провинций страны, в том числе в Фарсе (в городе Шираз погибли 19 человек), провинциях Керманшах, Лурестан, Кохгилуйе и Бойерахмед, Хузестан. Стихия также затронула провинции на севере Ирана - Голестан и Мазендеран.

"К 27 марта включительно в результате наводнений погибли 25 наших соотечественников", - сообщил Салими агентству Tasnim в среду.

Из-за стихии, ставшей следствием обильных осадков, в ряде областей Ирана были размыты дороги, повреждены инфраструктура и дома, транспорт, а также нарушено транспортное сообщение.

Стихия, нагрянувшая спустя несколько дней после того, как в Иране 21 марта в Иране отпраздновали новый год, затронула десятки тысяч жителей. Как сообщил Салими, помощь была оказана более 43,5 тысячи человек в 293 городах, селах, а также районах проживания кочевых племен.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее выразил соболезнования в связи с наводнением, в значительной степени ударившем по Ширазу, а президент Ирана Хасан Роухани призвал военных оказать помощь в ликвидации последствий стихии.