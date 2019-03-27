Энди Маршалл, проработавший более 40 лет в Управлении всесторонней оценки программ Пентагона и предположительно получивший в Китае прозвище "магистр Йода" министерства обороны в честь персонажа "Звездных войн", умер в возрасте 97 лет. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом во вторник сообщил член Комитета по делам вооруженных сил нижней палаты Конгресса США Мака Тронберри (республиканец от штата Техас).

"Я с трудом могу представить человека, который бы так же концентрировал все свои усилия на выполнении задач оборонного ведомства, а также для обеспечения национальной безопасности [США], как это делал Маршалл", - приводит еженедельник Defence News его слова во время слушаний комитета.

Энди Маршалл руководил Управлением всесторонней оценки программ Министерства обороны США, которое является независимой организацией и следит за появлением угроз для нацбезопасности государства, в течение более 40 лет до 2015 года, когда ему исполнилось 93. На его место пришел Джеймс Бейкер.