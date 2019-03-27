Артак Зейналян прокомментировал слухи об угрозе в его адрес

Министр юстиции Артак Зейналян коснулся обсуждаемой в прессе угрозе в его адрес.

Как передает «Арменпресс», Зейналян подтвердил эту информацию и отметил, что угроза ему была направлена пользователем соцсети, после чего он представил это сообщение в орган предварительного следствия.

«Мне неприятно, что секрет предварительного следствия опубликован, я представил сообщение о преступлении, из этого следует, что я увидел в этом угрозу. Сохраним тайну предварительного следствия, поскольку это приводит к нарушению права на уважение моей личной жизни», - сказал он. Министр представил данные пользователя следственному органу. «Причина - заявление, которое я сделал во время последнего брифинга. Это касается пересекшего границу азербайджанского гражданина (гражданина Азербайджана Эйвина Ариф оглу Ибрагимова, задержанного по подозрению в незаконном пересечении государственной границы РА-ред.)»,- сказал Зейналян, пояснив, что угрозы были под информационным материалом, представляющим это заявление в соцсети.

В полиции готовятся материалы по факту угрозы министру юстиции Армении Артаку Зейналяну. По сообщениям СМИ, сообщение сделал 35-летний житель села Бердаван Тавушской области Хорен Асланян, угрожая применить насилие в отношении министра в связи с исполнением им служебных обязанностей.