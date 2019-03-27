На выставке Motor Show представили новые автомобили от 30 производителей

Более 20 новых автомобилей и несколько концептуальных моделей представлены на открывшейся в среду 40-й Бангкокской международной транспортной выставке (Bangkok International Motor Show 2019). Мероприятие проходит в выставочном центре Impact Arena, оно продлится до 7 апреля, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В связи с тем, что смотр является юбилейным, организаторы установили дополнительные стенды, на которых рассказывается история мероприятия, начавшаяся в 1979 году в бангкокском парке Люмпини. С тех пор выставка переезжала три раза и с 2011 года проводится в Impact Arena. По данным устроителей, за 40 лет мероприятие посетили более 54,25 млн человек.

Ожидается, что в этом году за 12 дней на выставке побывают около 1,5 млн человек. В этот раз свои новинки привезли 33 автопроизводителя, а также 23 компании из Японии, Южной Кореи, Европы и США, впускающие мотоциклы. На мероприятии представлены концептуальные модели Mitsubishi e-Evolution и Mazda Kai, которая уже продается в США, но пока не доступна в Таиланде. Также на смотре выставлены обновленная версия Chevrolet Captiva, которая поступит в продажу здесь в середине года, и полностью электрический автомобиль MG eZS.

Смотр также ознаменовал начало предстоящих продаж в Таиланде BMW X7 и обновленной Z4, Toyota Supra, Lexus UX250H, Aston Martin DBS Superleggera, новой версии Suzuki Jimny, электромобиля Hyundai Kona Electric.