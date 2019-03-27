В Австралии компания дает сотрудникам трехмесячный отпуск

Одна из австралийских компаний предлагает своим сотрудникам не работать до трех месяцев в году для того, чтобы они спевали жить, учиться, путешествовать. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Lonely Planet.

По новым правилам компании, сотрудники могут брать от шести до 12 недель неоплачиваемого отпуска, который в компании назвали "предназначенным для жизни", и, в первую очередь, для путешествий.

Также работодатель предлагает временно - до трех месяцев в году - трудится неполный рабочий день.

"Наши исследования показывают, что гибкость работодателя является самой главной силой, удерживающей сотрудников, - рассказывает Кейт Хиллман, сотрудник отдела кадров компании. - Наша новая политика работы является необходимой мерой, связанной с усилением конкуренции за таланты".