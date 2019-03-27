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Неизвестные обокрали дом министра экономики Грузии


Неизвестные обокрали частный дом министра экономики и устойчивого развития Грузии Георгия Кобулия в пригороде столицы - Цхнети. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Rustavi2

Дом расположен на улице Гогебашвили, 20. 

Инцидент произошел несколько дней назад.

"О взломе дома ничего не могу сказать. Это личный вопрос", - сказал Кобулия журналистам. 


 

 

 




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