Неизвестные обокрали дом министра экономики Грузии

Неизвестные обокрали частный дом министра экономики и устойчивого развития Грузии Георгия Кобулия в пригороде столицы - Цхнети. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Rustavi2.

Дом расположен на улице Гогебашвили, 20.

Инцидент произошел несколько дней назад.

"О взломе дома ничего не могу сказать. Это личный вопрос", - сказал Кобулия журналистам.



