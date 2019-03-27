Неизвестные обокрали дом министра экономики Грузии
Неизвестные обокрали частный дом министра экономики и устойчивого развития Грузии Георгия Кобулия в пригороде столицы - Цхнети. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Rustavi2.
Дом расположен на улице Гогебашвили, 20.
Инцидент произошел несколько дней назад.
"О взломе дома ничего не могу сказать. Это личный вопрос", - сказал Кобулия журналистам.
- 15:35 Ева Грин выступила против участия животных в цирковых представлениях
- 15:10 CNBC: компания UPS в тестовом режиме будет доставлять лекарства квадрокоптерами
- 15:01 Глава Еврокомиссии сравнил позицию Великобритании по Brexit с загадкой Сфинкса
- 14:45 Число жертв наводнений в Иране возросло до 25
- 14:13 Умер "магистр Йода" Пентагона Энди Маршалл
- 14:10 Артак Зейналян прокомментировал слухи об угрозе в его адрес
- 14:06 На выставке Motor Show представили новые автомобили от 30 производителей
- 13:55 В Австралии компания дает сотрудникам трехмесячный отпуск
- 13:48 Неизвестные обокрали дом министра экономики Грузии
- 13:44 В Армении не должно быть дешевой рабочей силы: премьер-министр об уравнивании подоходного налога
- 13:33 Освобождение от должностей Артура Ованнисяна и Сурена Крмояна - результат политического решения: Зейналян
- 13:29 Галерея "Тейт Модерн" стала самой популярной достопримечательностью в Британии
- 13:14 Трамп потребовал отправить американцев к Луне в пятилетний срок
- 13:11 Стрелок из Новой Зеландии получал финподдержку от ультраправых в Австрии
- 12:53 Правительство Армении обсуждает 89 инвестиционных программ
- 12:50 По факту нарушения порядка в одной из воинских частей возбуждено два уголовных дела
- 12:47 В Индонезии статуям русалок прикрыли грудь золотыми топами
- 12:36 Генсек ООН призвал отказаться от ископаемых видов топлива ради защиты окружающей среды
- 12:21 Figaro: протесты "желтых жилетов" спровоцировали рекордный спад продаж шампанского
- 12:15 Мое заявление на совместном заседании Советов безопасности - та повестка, с которой мы идем на переговоры и обсуждения: Никол Пашинян
- 12:13 Названы лучшие направления для путешествий
- 11:53 Несмотря на прекращения работы двух горнодобывающих компаний зафиксирован рост объема промышленной продукции
- 11:50 Венесуэлы забросали машину Гуайдо камнями и петардами
- 11:48 Индия успешно испытала противоспутниковое оружие
- 11:22 В Boeing протестировали самолеты 737 MAX с обновленным программным обеспечением
- 11:19 Лунный зонд снял восход Солнца над Землей
- 11:11 КГД внедрил систему аналитической отчетности большого объема данных
- 10:58 Никол Пашинян в Вене встретится с президентом Азербайджана
- 10:54 Лондон ответил отказом на петицию за отмену Brexit
- 10:53 Пашинян сообщил о перевыполнении части доходов госбюджета, повышении зарплат военнослужащих и учителей
- 10:48 Парламент Армении ратифицировал соглашение о создании зоны свободной торговли между Ираном и ЕАЭС
- 10:29 Умер актер Нодар Мгалоблишвили
- 10:26 В американской больнице одновременно забеременели девять медсестер
- 10:18 В США тысячи семей остались без света из-за удара молнии в электростанцию
- 10:14 В рамках японского гранта в Аграрном университете будет построена новейшая учебно- экспериментальная теплица
21:03, 22.03.2019
Просмотрели 1914 раз Отец осужденного в Азербайджане гражданина Армении посетил нарушившего госграницу Армении азербайджанца
16:04, 23.03.2019
Просмотрели 1253 раз Глэдис Береджиклян победила на выборах и стала первой женщиной-премьером австралийского штата Новый Южный Уэльс
21:20, 22.03.2019
Просмотрели 1237 раз Парафирован проект Плана консультаций между Министерствами иностранных дел Армении и Украины на 2019-2020 годы
16:41, 23.03.2019
Просмотрели 1163 раз Вопрос генсека ОДКБ продолжает обсуждаться внутри структуры – Армения отреагировала на заявление Семерикова
17:12, 22.03.2019
Просмотрели 1031 раз Супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс выдвинута кандидатом в мэры Зугдиди