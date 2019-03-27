В Армении не должно быть дешевой рабочей силы: премьер-министр об уравнивании подоходного налога

Предусмотренное налоговым кодексом уравнивание подоходного налога имеет следующую цель: высококвалифицированные специалисты должны получать высокую зарплату. А в результате уравнивания определенная проблема социального неравенства будет решена в дальнейшем в результате реформ в сфере налога на имущество.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время вопросов и ответов после доклада о ходе выполнения правительственных программ в НС Армении.

Член фракции «Мой шаг» Геворг Папоян отметил, что повышение акцизного налога, предусмотренное налоговыми реформами для некоторых хозяйствующих субъектов, вызвало проблему. Он, в частности, поинтересовался позицией премьер-министра относительно налогообложения газированных напитков, а также серьезными реформами по части налога на имущество. «В программе нашего правительства предусмотрено, что мы должны поощрять политику высокой зарплаты. Мы не хотим бороться за то, чтобы человек продолжал получать зарплату в 80 тысяч драмов, и мы бы сделали так, чтобы он жил хорошо. В Армении не должно быть дешевой рабочей силы. В Армении должна быть высококвалифицированная рабочая сила, которая будет получать высокую зарплату. И мы снижаем налог на прибыль для высоких зарплат, чтобы сделать это послание. Мы хотим стать высокотехнологической страной, но, с другой стороны, ставим на высокие зарплаты в технологическом секторе столько налогов, что никто не захочет делать инвестиции. Мы должны подтолкнуть людей к повышению профессиональных навыков», - сказал Пашинян. Он подчеркнул, что в Армении не должно быть человека, которому может прийти в голову, что он может работать за 80 тысяч драмов, в Армении не должно быть работодателя, который будет думать, что он может принять на работу за 80 тысяч драмов и думать, что он дает зарплату.

Премьер-министр отметил, что в Армении сложилось впечатление, что мало получающих высокую зарплату. «Создается впечатление, что мы гонимся за получающими высокие зарплаты, и хотим представить их как социальный полюс - якобы они богачи. Я хочу ответственно заявить, что в Армении нет богачей на зарплату и тем более супербогачей», - отметил он.

Он также сообщил, что реформы в сфере налога на имущество планируется вводить синхронно с 1 января 2020 года. Он представил их связь с намерением в процессе выравнивания подоходного налога. «Есть критика, что мы снижаем подоходный налог на высокие зарплаты, и это рассматривается как неправильная социальная политика. Я, конечно, с этим не согласен. Мы меняем систему налога на имущество таким образом, чтобы именно этим восстановить справедливость этого социального налогообложения» - отметил премьер-министр.

Изменения в Налоговом кодексе предусматривают с сентября этого года подоходный налог на все зарплаты по ставке 23 процента. После этого он постепенно снизится до 20 процентов.