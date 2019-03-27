Освобождение от должностей Артура Ованнисяна и Сурена Крмояна - результат политического решения: Зейналян

Освобождение заместителей министра юстиции Республики Армения Артура Ованнисяна и Сурена Крмояна от должностей заместителей министра было результатом политического решения.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр юстиции Армении Артак Зейналян.

«Это результат совместногого решения, формально министр представляет предложение, премьер-министр его принимает или не принимает», - сказал Зейналян.

На вопрос, что не удовлетворяло в работе заместителей министров, он ответил: «Мы удовлетворены, очень довольны, высоко ценим проделанную ими работу, они обладали высоким профессионализмом, но это решение политической команды и решение работать политической командой. А кого мы предложим на должности заместителей министра, решим».

22 марта решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна заместители министра юстиции Артур Ованнисян и Сурен Крмоян освобождены от занимаемых должностей. Крмоян занимал должность замминистра с мая 2014 года, а Ованнисян - с октября 2016 года.