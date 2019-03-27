Галерея современного искусства "Тейт" стала самой популярной достопримечательностью Лондона, впервые обогнав Британский музей, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

В прошлом году "Тейт Модерн" посетили 5,9 млн человек, а Британский музей - 5,8 млн, следует из обновленной статистики британской ассоциации Alva, в которую входят представители региональных ведомств по развитию туризма, сохранению исторического наследия, крупнейших музеев и так далее.

Из статистики следует, что посещаемость ливерпульского "Мирового музея" выросла на 111%. Благодаря этому ливерпульский музей в прошлом году стал самым популярным очагом культуры за пределами Лондона. Его посетили 1,4 млн человек.

В общем рейтинге музей занял 23-е место, обогнав галерею "Тейт-Британия" и Лондонский зоопарк.

Бирмингемский музей в прошлом году привлек 832 тысячи посетителей - на 38% больше, чем в 2017 году.

Открывшийся в сентябре филиал Музея Виктории и Альберта в Данди к концу года успели посетить около 431 тысячи человек.

"Тейт Модерн", где в прошлом году прошли сверхпопулярные выставки Пикассо и Модильяни, заняла первое место впервые с тех пор как открылась в 2000 году.