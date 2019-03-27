Трамп потребовал отправить американцев к Луне в пятилетний срок

Президент США Дональд Трамп дал указание НАСА "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил вице-президент Майк Пенс.

"Распоряжением президента, целью действующей администрации и Соединенных Штатов Америки является вернуть американских астронавтов к Луне в течение следующих пяти лет", - сказал Пенс на заседании национального космического совета США.

По словам Пенса, который руководит Национальным космическим советом и курирует космическую политику США, США станут первой державой, отправившей людей на Луну в XXI веке, а "первой женщиной и следующим мужчиной на Луне будут американские астронавты, которые полетят на американской ракете с американской земли".

Ранее в проекте президентского бюджета для НАСА на 2020 год говорилось, что США надеются вновь осуществить высадку людей на Луну к 2028 году.