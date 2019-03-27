Стрелок из Новой Зеландии получал финподдержку от ультраправых в Австрии

Стрелок в Новой Зеландии получал финансовую поддержку от ультраправого "Идентитарного движения Австрии", заявил в среду канцлер Австрии Себастьян Курц.

Ранее сообщалось, что сотрудники австрийского федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) провели обыск в квартире официального представителя ультраправого "Идентитарного движения Австрии" Мартина Зелльнера из-за подозрений в связях со стрелком из Новой Зеландии, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы можем подтвердить, что идентитаристы в Австрии оказывали финансовую поддержку, а также поддерживали связь с новозеландским преступником", - сказал Курц журналистам после заседания правительства.

Он заявил, что подобным проявлениям экстремизма нет места в Австрии, и с ними нельзя мириться.

"Здесь необходимо быстрое расследование этих сетей, установить, имели ли место махинации на территории Австрии и наказать всех, кто совершил преступление", - добавил он.

В двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) 15 марта произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали. Обвинения в убийстве предъявлены 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту, суд продлил его содержание под стражей до 5 апреля.