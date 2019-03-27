По факту нарушения порядка в одной из воинских частей возбуждено два уголовных дела

В прокуратуре Армении возбуждено два уголовных дела по факту нарушения порядка в одной из воинских частей Сюника.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила начальник отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

«Первое дело возбуждено по части 2 статьи 364 (отказ от исполнения обязанностей военной службы, совершенный группой лиц), второе - по части 1 статьи 375 (злоупотребление властью, превышение власти или бездействие власти). Первое, это отказ военнослужащего или группы лиц от военной службы или выполнения отдельных обязанностей, что сопровождалось их фактическим прекращением, второе, злоупотребление руководителем или должностным лицом властью или должностным положением, превышение должностных полномочий», - сказала Аревик Хачатрян.

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян отреагировал на публикации в прессе об инциденте в одной из воинских частей Мегри. Он отметил, что нарушения и неповиновение в ВС Армении недопустимы и они будут наказаны по всей строгости закона. «В связи с указанным инцидентом, который не совсем правильно был представлен в прессе, вышестоящим командованием воинской части было проведено соответствующее служебное расследование и решено наказать как рядовых военнослужащих, так и командный состав. Несколько офицеров уволены. Мы предупреждаем, что любое посягательство военнослужащего на дисциплину и боеспособность ВС будет строго наказано», - написал Ованнисян.

Родители одного из наказанных военнослужащих рассказали, что несколько дней не имели сведений о сыне, и обнаружили его под стражей в военной полиции Степанакерта. Арцрун Ованнисян также подчеркнул, что сын этого родителя, сделавшего заявление, постоянно, пользуясь своими правами одностороннего сироты, проявлял себя нарушителем на протяжении всей службы.